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04.01.2020 - 15:17 |

Atiye konusu ve oyuncuları | Atiye 2. sezon yayınlandı mı?

Atiye dizisi herkesini beğenisini kazandı. 27 Aralık'ta ilk sezonu ile izleyici karşısına çıkan Atiye sürükleyici ve gizemli hikayesi ile kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi. Netflix'te yayınlanan Atiye'nin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Atiye 2. sezon yayınlandı mı?

Atiye konusu ve oyuncuları | Atiye 2. sezon yayınlandı mı?

Netflix'in ikinci Türk dizisi olarak izleyeci karşısına çıkan Atiye 27 Aralık'ta 1. sezonunu yayınladı. Kısa sürede beğenileri toplayan ve 2. sezonu heyecanla beklenen dizi ile ilgili ayrıntıları derledik.

ATİYE KONUSU NE?

İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır.

ATİYE OYUNCULARI

Beren Saat - Atiye

Mehmet Günsür - Erhan

Metin Akdülger - Ozan

Melisa Şenolsun - Cansu

Başak Köklükaya - Serap

Civan Canova - Mustafa

Meral Çetinkaya - Zühre

Hazal Türesan - Hannah

Cezmi Baskın - Öner

Tim Seyfi - Serdar

ATİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?

Atiye'nin dizi çekimleri ağırlıklı olarak Göbeklitepe'de geçmektedir. Göbeklitepe veya Göbekli Tepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikilitaş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikilitaşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller, kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Söz konusu motifler yer yer bir süsleme olamayacak kadar yoğun olarak kullanılmıştır.

ATİYE 2. SEZON YAYINLANDI MI?

1. sezonu 8 bölüm olarak izleyici ile buluşturulan Atiye'nin 2. sezonu da heyecanla bekleniyor. 2. sezon için henüz tarih belli olmadı.

    Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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