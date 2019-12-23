Atiye ne zaman başlıyor? Atiye nerede çekiliyor? Atiye dizisinin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrolü paylaştığı Atiye dizisinin yayın tarihi belli oldu. Netflix üzerinden yayınlanan olan Atiye dizisi ne zaman başlıyor? Atiye nerede çekiliyor? İşte Atiye dizisi hakkında merak edilenler arasında bulunan Atiye konusu ve Atiye oyuncuları haberimizde...
Beren Saat ve Mehmet Günsür hayranları dizi için meraklanıyor. İnternet dizilerini yakından takip edenler, Atiye dizisi hakkında bilgi almak istiyor. Peki Atiye dizisinin yayın tarihi ne zaman? Atiye dizisi oyuncuları kimler? Atiye dizisinin konusu nedir? soruları yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Atiye dizisinin ilk sezonu toplam 8 bölümden oluşuyor. İşte Atiye'nin merakla beklendiği fragmanı ve Atiye dizisi hakkında her şey...
ATİYE FRAGMAN
ATİYE KONUSU NEDİR?
İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır.
ATİYE NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi çekimleri Göbeklitepe'de gerçekleştirilmektedir.
Göbeklitepe, Şanlıurfa il merkezinin yaklaşık olarak 22 km kuzeydoğusunda, Örencik Köyü yakınlarında yer alan dünyanın bilinen en eski kült yapılar topluluğudur. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikilitaş yuvarlak planda dizilmiş, araları taş duvarla örülmüştür.
ATİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Atiye ilk bölümüyle 27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlanacak.
ATİYE OYUNCULARI KİMLER?
Beren Saat - Atiye
Mehmet Günsür - Erhan
Metin Akdülger
Melisa Şenolsun
Başak Köklükaya
Civan Canova
Meral Çetinkaya
Hazal Türesan
Cezmi Baskın
Tim Seyfi