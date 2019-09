Atla Gel Şaban filmi konusu ve başrol oyuncuları

Atla Gel Şaban filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 1984 yılında ilk gösterime çıkan filmin başrollerinde Kemal Sunal'a Nevra Serezli, Dinçer Çekmez ve Reha Yurdakul eşlik ediyor.

Kemal Sunal bu filmde at yarışlarında oldukça yetenekli olan Niyazi karakterine hayat veriyor. Yaşanan geçim sıkıntısı yapılan zamlar bu filmde de oldukça ön plana çıkıyor. İnsanlar yaşanan geçim sıkıntısı nedeniyle kısa yoldan köşeyi dönmenin hesaplarını yapıyor ve çıkar yolu at yarışlarında buluyor. At yarışı oynamayı arkadaşı Halil'den öğrenen Niyazi bu konuda ki yeteneğini birkaç denemeden sonra anlıyor.

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ KONUSU

Atla Gel Şaban, at yarışı tahmininde büyük bir yeteneği olan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Fakir bir adam olan Niyazi, bir fabrikada az bir maaş ile çalışmaktadır. Mahalleliye olan borçlarından dolayı köşe bucak kaçmak zorunda kalan Niyazi, çevresindekilerin at yarışına merak sardığını görür ve kendisi de denemeye karar verir. İşine gitmek için minibüse bindiği sırada at yarışı oynayan Niyazi, akşam sonuçları öğrendiğinde at yarışını kazandığını öğrenir. Ancak ne yazık ki kuponu yatırmamıştır. Her gün işe giderken minibüsün içinde at yarışı oynayıp kendini sınayan Niyazi, tüm yarışları tutturduğunu görür.

Niyazi’nin durumuna şahit olan bir adam ise bu durumu mafya babası Kazım’a bildirir. Niyazi’den kendisi için at yarışı oynamasını isteyen Kazım, bu sayede servetine servet katmayı planlar. İsteğinin gerçekleştirilmesi için Niyazi’yi alıkoyan Kazım, at yarışı sonuçlarını görünce hüsrana uğrar. Niyazi bu sefer at yarışını kazanamamıştır. At yarışışını her sabah minibüsün içerisindeyken oynadığını söyleyen Niyazi, aynı atmosfer olmadan ilham gelmediğini söyler. Bunun üzerine Kazım’ın adamları, Niyazi’ye ilham gelmesi için gereken ortamı ayarlamaya çalışır. Niyazi, at yarışını kazanmayı sağlayancak olan kuponu hazırlayıp Kazım’dan kurtulmayı başarabilecek midir?