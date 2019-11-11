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11.11.2019 - 16:55 |

Atla Gel Şaban filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Film ne zaman çekildi?

Türk sinemasına damga vuran filmler arasında yer alan Atla Gel Şaban filmini izlemeyenler, filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Atla Gel Şaban filmi hakkında merak edilenler haberimizde...

Atla Gel Şaban filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Film ne zaman çekildi?

1984'te çekilen Atla Gel Şaban filminin konusu, Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım’a haber verir. Niyazi’nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır. Kazım, artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi’nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım’a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

OYUNCULAR KİMLER?

Kemal Sunal Niyazi
Nevra Serezli Zehra
Dinçer Çekmez Kazım
Reha Yurdakul HalimBey
Zihni Göktay Halil
Turgut Özatay Davut
Yavuz Şeker Minibüs Muavini
Renan Fosforoğlu Kenan
Erdoğan Dikmen Kazım'ın Adamı

Bakanlık görüntüleri paylaştı! Etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Komandolarımız Barış Pınarı Harekât Bölgesi’nde terör örgütü PKK/YPG’li teröristlerin EYP ile tuzakladığı bir motorsikleti tespit ederek etkisiz hale getirdi. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler başlatıldı" denildi.
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