Atla Gel Şaban filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Film ne zaman çekildi?

1984'te çekilen Atla Gel Şaban filminin konusu, Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Zaten az olan maaşına patronu da bir türlü zam yapmamaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım’a haber verir. Niyazi’nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Niyazi git gide at yarışını tutturmaya yaklaşır. Kazım, artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi’nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım’a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.



OYUNCULAR KİMLER?



Kemal Sunal Niyazi

Nevra Serezli Zehra

Dinçer Çekmez Kazım

Reha Yurdakul HalimBey

Zihni Göktay Halil

Turgut Özatay Davut

Yavuz Şeker Minibüs Muavini

Renan Fosforoğlu Kenan

Erdoğan Dikmen Kazım'ın Adamı