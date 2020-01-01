01.01.2020 - 14:01 |
ATV yayın akışı - 1 Ocak 2020 ATV'de neler yayınlanacak?
ATV kanalında bugün neler yayınlanacak? Yılın ilk günü 1 Ocak 2020 Çarşamba günü ATV yayın akışında neler var? Merakla beklenen diziler, programların yayın saatleri kaç? İşte 1 Ocak ATV yayın akışı haberimizde...
Yılın ilk gününde televizyonda neler yayınlanacak merak konusu oldu. Çarşamba günleri ekrana gelen projelerin bugün yayınlanıp yayınlanmaacağı konusunda bilgi almak isteyen izleyiciler ATV yayın akışını incelemek istiyor. İşte 1 Ocak ATV yayın akışı...
ATV YAYIN AKIŞI
07:05 Seviyor Sevmiyor
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kuruluş Osman
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Malefiz - Yabancı Sinema
22:00 Karayip Korsanları
00:35 Son Durak
01:35 Aşk ve Mavi
04:45 Seviyor Sevmiyor
Hasta yakınına feci dayak!Adana Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde tedavi gören babasını ziyaret etmek isterken kendisine olumsuz cevap veren güvenlik görevlileriyle tartıştıktan sonra darp edilen Mahli Zelzele (26), orantısız güç kullandıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri hakkında şikayetçi oldu.