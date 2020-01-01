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01.01.2020 - 14:01 |

ATV yayın akışı - 1 Ocak 2020 ATV'de neler yayınlanacak?

ATV kanalında bugün neler yayınlanacak? Yılın ilk günü 1 Ocak 2020 Çarşamba günü ATV yayın akışında neler var? Merakla beklenen diziler, programların yayın saatleri kaç? İşte 1 Ocak ATV yayın akışı haberimizde...

ATV yayın akışı - 1 Ocak 2020 ATV'de neler yayınlanacak?

Yılın ilk gününde televizyonda neler yayınlanacak merak konusu oldu. Çarşamba günleri ekrana gelen projelerin bugün yayınlanıp yayınlanmaacağı konusunda bilgi almak isteyen izleyiciler ATV yayın akışını incelemek istiyor. İşte 1 Ocak ATV yayın akışı...

ATV YAYIN AKIŞI

07:05 Seviyor Sevmiyor

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kuruluş Osman

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Kuruluş Osman

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Malefiz - Yabancı Sinema

22:00 Karayip Korsanları

00:35 Son Durak

01:35 Aşk ve Mavi

04:45 Seviyor Sevmiyor

Hasta yakınına feci dayak!Adana Şehir Hastanesi'ndeki yoğun bakım servisinde tedavi gören babasını ziyaret etmek isterken kendisine olumsuz cevap veren güvenlik görevlileriyle tartıştıktan sonra darp edilen Mahli Zelzele (26), orantısız güç kullandıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri hakkında şikayetçi oldu.
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