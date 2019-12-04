04.12.2019 - 14:05 |
Öğrenciler bu soruya cevap arıyor: AUZEF sonuçları açıklandı mı?
AUZEF sonuçları bugün açıklanıyor. AUZEF Dekanı Levent Şahin yaptığı açıklamada sonuçların bugün ilan edileceğini belirtmişti. Peki sonuçlar saat kaçta açıklanır?
23-24 Kasım tarihlerinde gerçekleşen AUZEF sınavının sonuçları bugün ilan edilecek. AUZEF Dekanı Levent Şahin sonuçların çarşamba günü açıklanacağını belirtmişti. Fakat öğrenciler şimdi sonuçların saat kaçta açıklanacağını merak ediyor.
AUZEF SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
UZEF Dekanı Levent Şahin yaptığı açıklamada "Sınav sonuçlarının ilanı için Ölçme Değerlendirme Birimimiz aralıksız mesai yapmaktadır. Bir aksilik çıkmazsa iki gün sonra yani çarşamba günü sonuçlarınız ilan edilecektir." diye belirtti. Yani sonuçlar 4 Aralık Çarşamba günü açıklanacak. Fakat sonuç saatine ilişkin net bir açıklama henüz yok. Sonuçların öğlen saatlerinde açıklanması bekleniyor.
AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU LİNKE TIKLAYIP ÖĞRENEBİLİRSİNİZ
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