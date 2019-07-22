22.07.2019 - 15:15
Avanak Apti filminin konusu nedir? Oyuncular kimler?
1978 yapımı komedi türündeki Avanak Apti filminin başrolünde unutulmaz isim olan Kemal Sunal yer alıyor. Büyük ilgiyle izlenen Avanak Apti filminin konusu ve oyuncuları haberimizde...
Avanak Apti filminin konusu: Duvarlara afiş yapıştırarak hayatını kazanan Apti'nin güldürüsü. Apti, ünlü bir şarkıcıya aşık olur. Ne var ki belali bir kabadayı da aynı kadına aşıktırAvanak Apti filminin konusu: Duvarlara afiş yapıştırarak hayatını kazanan Apti'nin güldürüsü. Apti, ünlü bir şarkıcıya aşık olur. Ne var ki belali bir kabadayı da aynı kadına aşıktır
OYUNCULAR KİMLER?
Kemal Sunal Apti
Ayşen Gruda Nevin Şenses
Ali Şen Simsar Cafer
Macit Flordun Menajer Erto
Necdet Yakın Nur iAtilla
Ergün Komiser
Arap Celal Osman'ın
Adamı Kamer Sadık Mahalleli
İbrahim Kurt Osman'ın Adamı
Renan Fosforoğlu Gazinocular Kralı
Rıfat Tevfik Şen Osman'ın Adamı
Osman Alyanak Ahmet Amca
Sönmez Yıkılmaz Osman'ın adamı
İhsan Gedik Polis