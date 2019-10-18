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18.10.2019 - 09:06 | | İHA

Avcılar E-5'te trafiği kilitleyen kaza!

E-5 Avcılar Şükrübey mevkiinde bir motosikletlinin hususi araç ile karıştığı kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle Küçükçekmece istikametine trafik durma noktasına geldi.

Avcılar E-5'te trafiği kilitleyen kaza!

Kaza, saat 07.50 sıralarında E-5 Şükrübey mevkii Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Transit yol üzerinde en sağ şeritten giden motosiklet sürücüsü 34 YC 3882 plakalı araç sağ tarafından geçerken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düştü.

Yaralanan sürücüye ilk müdahale yine kazaya karıştığı diğer sürücü tarafından yapıldı. Motosikletli kazanın hemen sonrasında gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza yapan araçlar otoparka çekildi. Kaza nedeniyle sabah trafiğinde yoğun olan yolda trafik Küçükçekmece istikametinde durma noktasına geldi.

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