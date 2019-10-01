MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAvcılar'da bina kontrolü için rekor başvuru
01.10.2019 - 17:38 | | DHA

Avcılar'da bina kontrolü için rekor başvuru

Silivri açıklarında geçen perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da binalarının durumundan endişe ederek, kontrol edilmesini isteyenlerin sayısı 2 bin 30'u buldu.

Avcılar'da bina kontrolü için rekor başvuru

Depremin ardından ilçede halen biri 3 bloklu 30 daireli olmak üzere 2 mühürlü bina bulunurken, bunların bodrumlarındaki kolonlarında demirin korozyona uğradığı, betonda deniz kumu kullanıldığı belirlenmişti. Risk oluşturan bu iki binanın dışında mühürlü bina olmadığı ifade edilirken, Avcılar Belediyesi bünyesinde oluşturulan koordinasyon merkezine binalarının durumunun incelenmesi için başvuranların sayısı 2 bin 30'u buldu. Rekor başvuru üzerine ekipler, gözleme dayalı değerlendirme yaparken, büyük bölümünde depremin yol açtığı mühürlemeyi gerektirecek büyük çatlak veya risk olmadığını bildirdi. 1999 depreminden önce yapılan binaların bugünkü yönetmeliklere göre, performans testi yapılması halinde 'Sağlam sayılamayacağı' dile getirildi.

Avcılarda bina kontrolü için rekor başvuru

RESMİ BİNALARA DA İNCELEME

Avcılar Belediyesi ekipleri, halktan gelen başvuruların yanı sıra ilçedeki kamu kurum ve kuruluşları için de istek gelmesi halinde ekipleri göndererek inceleme yapmaya başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görevlendirilen ekiplerin de Avcılar'daki okullarda incelemesini tamamladığı, Pazar günü açıklanan Abdulkadir Uztürk Ortaokulu'nun dışındaki binalarda hasar tespit etmediği belirtildi. Bu okuldaki öğrenciler, 1 günlük tatil ardından derslerine hemen yanındaki Abdulkadir Uztürk İlkokulu'nun binasında öğleden sonra yeniden başladı.

 

Mahallede araç bırakmadı! Hepsini kağıt gibi ezdi...İzmir'in Bornova ilçesinde, yokuşun başında park halinde kamyon, bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaydı. Kamyonun 9 araca çarparak zarar verdiği olayda, ölen ya da yaralanan olmadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa’da otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil TIR'a çarptı: 2 yaralı

Yeni gelişme var mı? Af yasası çıkıyor mu? Ne zaman çıkacak?

Yeni gelişme var mı? Af yasası çıkıyor mu? Ne zaman çıkacak?

Lunapark dehşette yeni gelişme!

Lunapark dehşette yeni gelişme!

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 1 Ekim puan durumu...

Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu? 1 Ekim puan durumu...

Sıradaki Haber