MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAvcılar'da hasar gören minarede son durum!
13.10.2019 - 15:33 | | DHA

Avcılar'da hasar gören minarede son durum!

İstanbul Silivri açıklarında 26 Eylül'de meydana gelen  5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Avcılar'da yıkılan Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin sökümü tamamlandı.

Avcılar'da hasar gören minarede son durum!

Cumartesi günü öğle saatlerinde başlatılan çalışmalar sırasında Avcılar merkezden D-100 yan yoluna açılan yol,  araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Minareye giren işçiler içeriden kesim yaptı. Yaklaşık 20 tonluk parça, vinç yardımıyla yerinden söküldü. Çalışmalar dün akşama kadar sürdürüldü. Bugün öğle saatlerinde makas kırım çalışmalarına geçildi.

39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin minaresi yaklaşık 1 saat süren çalışma ile sökülürken, yere düşen beton parçaları arasındaki demirler,  görevliler tarafından yan tarafa yığıldı. Enkaz kaldırma çalışmalarının akşam saatlerine kadar tamamlanacağı belirtildi. İbadete kapalı olan cami ve diğer minarenin akıbeti önümüzdeki günlerde belli olacak.

 

Av tüfeğiyle dehşet saçtılarAdıyaman'da 3 katlı eve kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından otomobilden av tüfeği ile ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İhbarı alan ekip harekete geçti! O anlar böyle kaydedildi

İhbarı alan ekip harekete geçti! O anlar böyle kaydedildi

Kim oldukları bilinmiyor! Av tüfeğiyle dehşet saçtılar

Kim oldukları bilinmiyor! Av tüfeğiyle dehşet saçtılar

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Ankara'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Beyoğlu'nda ses bombası paniği

Beyoğlu'nda ses bombası paniği

Sıradaki Haber