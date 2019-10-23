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23.10.2019 - 18:01 | | DHA

Avcılar'da korku dolu anlar! Alev alev yandı

Avcılar'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Avcılar'da korku dolu anlar! Alev alev yandı

Avcılar Yeşilkent Mahallesi 58. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

APARTMAN SAKİNLERİ KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Yangın nedeniyle apartman sakinleri kendilerini sokağa attı. Polis ekipleri yangının olduğu alanda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmaları sonucunda söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında hasar oluştu.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AB Sözcüsü: "Mültecilerin geri dönüşü güvenli ve gönüllü olmalı"Avrupa Parlamentosu'nda (AP) gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Maja Kocijancic "Mültecilerin geri dönüşü için şartlar sağlandığında bu güvenli, gönüllü ve insani bir şekilde olmalı" dedi.
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