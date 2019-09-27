27.09.2019 - 07:50 |
Avcılar’da minare yıkıldı
1999 depreminde çok sayıda binanın yıkıldığı Avcılar’da da deprem büyük korku yarattı. Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin minaresi cami avlusuna düştü. Minare, öğle namazının ardından düştüğü için can kaybı ya da bir yaralanma olmadı. Güvenlik nedeniyle camii avlusu boşaltıldı. Görgü tanığı Ahmet Demir, “Cemaat camiden ayrıldıktan sonra deprem oldu. Yoksa minare cemaatin üzerine de düşebilirdi. Hocamızın aracı da gittikten 1 ya da 2 dakika sonra minare çöktü” dedi. Avcılar’da da vatandaşlar evlerini terk etti. Bursa’da yaşayan yürüme engelli Kıymet Gültekin (77) ise İstanbul’da yaşayan kızına 3 gün önce gelmişti. Depremden çok korktuğunu aktaran yaşlı kadın, “En iyisi eve dönmek” diye konuştu.
İstanbul'un zor gecesi! Kabus sonrası ilk gün...Silivri açıklarında dün meydana gelen 5.8’lik depremin ardından İstanbul'da artçı depremler gelmeye devam ediyor. Gece boyunca devam eden artçılar sabah saatlerinde de etkisini hissettirdi. Marmara Denizi'nde saat 05.55'te yerin 7.8 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.37'de de Silivri açıklarında 2.7, saat 07.04'te yine Marmara Denizi'nde 2.1 büyüklüğünde artçılar meydana geldi. Yaşanan depremin ardından evlerine girmekte tereddüt ederek parklarda, sahilde ve camilerde kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak eşyalarını evlerine taşıdı.