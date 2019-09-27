MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAvcılar’da minare yıkıldı
27.09.2019 - 07:50 |

Avcılar’da minare yıkıldı

Avcılar’da minare yıkıldı

1999 depreminde çok sayıda binanın yıkıldığı Avcılar’da da deprem büyük korku yarattı. Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin minaresi cami avlusuna düştü. Minare, öğle namazının ardından düştüğü için can kaybı ya da bir yaralanma olmadı. Güvenlik nedeniyle camii avlusu boşaltıldı. Görgü tanığı Ahmet Demir, “Cemaat camiden ayrıldıktan sonra deprem oldu. Yoksa minare cemaatin üzerine de düşebilirdi. Hocamızın aracı da gittikten 1 ya da 2 dakika sonra minare çöktü” dedi. Avcılar’da da vatandaşlar evlerini terk etti. Bursa’da yaşayan yürüme engelli Kıymet Gültekin (77) ise İstanbul’da yaşayan kızına 3 gün önce gelmişti. Depremden çok korktuğunu aktaran yaşlı kadın, “En iyisi eve dönmek” diye konuştu.

İstanbul'un zor gecesi! Kabus sonrası ilk gün...Silivri açıklarında dün meydana gelen 5.8’lik depremin ardından İstanbul'da artçı depremler gelmeye devam ediyor. Gece boyunca devam eden artçılar sabah saatlerinde de etkisini hissettirdi. Marmara Denizi'nde saat 05.55'te yerin 7.8 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.37'de de Silivri açıklarında 2.7, saat 07.04'te yine Marmara Denizi'nde 2.1 büyüklüğünde artçılar meydana geldi. Yaşanan depremin ardından evlerine girmekte tereddüt ederek parklarda, sahilde ve camilerde kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak eşyalarını evlerine taşıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

Mehmet Ali Erbil yaşı kaç? Mehmet Ali Erbil son durumu

Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

Son dakika... Görüntüleri paylaşıldı! Sözde 'özel güç' mensubu teröristler etkisiz hale getirildi

Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

Arka Sokaklar 524. bölümde ekibin başı dertte!

Sıradaki Haber