Avcılar’da minare yıkıldı

1999 depreminde çok sayıda binanın yıkıldığı Avcılar’da da deprem büyük korku yarattı. Hacı Ahmet Tükenmez Camii’nin minaresi cami avlusuna düştü. Minare, öğle namazının ardından düştüğü için can kaybı ya da bir yaralanma olmadı. Güvenlik nedeniyle camii avlusu boşaltıldı. Görgü tanığı Ahmet Demir, “Cemaat camiden ayrıldıktan sonra deprem oldu. Yoksa minare cemaatin üzerine de düşebilirdi. Hocamızın aracı da gittikten 1 ya da 2 dakika sonra minare çöktü” dedi. Avcılar’da da vatandaşlar evlerini terk etti. Bursa’da yaşayan yürüme engelli Kıymet Gültekin (77) ise İstanbul’da yaşayan kızına 3 gün önce gelmişti. Depremden çok korktuğunu aktaran yaşlı kadın, “En iyisi eve dönmek” diye konuştu.