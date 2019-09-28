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28.09.2019 - 10:23 | | DHA

Avcılar'da polisten kaçan araç lastiklerine ateş açılarak durduruldu

İstanbul Avcılar'da şüphe üzerine durdurulmak istenen araç polisten kaçtı. Başakşehir'de lastikleri patlatılarak durdurulan araçtaki 3 kişi gözaltına alınırken 1 kişi yaya olarak kaçtı.

Avcılar'da polisten kaçan araç lastiklerine ateş açılarak durduruldu

Avcılar'da sabah saatlerinde polis ekipleri içerisinde 4 kişinin bulunduğu ve süratli giden araçtan şüphelenerek durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan araç polisten kaçmaya başladı. Şüpheli araç mahalle arasından TEM Otoyolu'na girdi.

Kovalamaca sırasında polis aracına da çarpan şüpheli araç Başakşehir Fırat Caddesi yönünde kaçmaya devam etti.

 

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