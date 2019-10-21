İki sezondur seyirciyi ekran başına çekmeyi başaran Avlu dizisi artık dijital ortamda takipçileriyle buluşacak. Dizinin 1. sezonu Netflix'te yayımlanmaya başladı. Fakat 2. sezon ve yeni sezon yayımlanmış değil. Bu nedenle seyirci yeni sezona hasret kalırken bir yandan da "Avlu dizisi ne zaman başlayacak?" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

AVLU YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avlu yeni sezon hakkında Netflix'ten bir açıklama yapılmış değil. Dizinin yeni bölümlerinin ocak ayında platformda yer alması bekleniyor. Oyuncu Demet Evgar ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İptal olduğuna dair bir şey duymadım. Başlıyor. Çekimler başlamadı. Daha önce çektiğimiz kısımları, önce 1. sezon, 2. sezon, 3. sezon olarak yayınlanacak. Daha sonrasında da zannediyorum ocak gibi başlama ihtimali var. Tam olarak ben de bilmiyorum.”