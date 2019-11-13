Avlu ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu mu?

2 sezon yayınlanan Avlu dizisinin yeni sezonu başlamış değil. İki sezon boyunca televizyonda ekrana gelen dizinin yeni sezunu dizinin fanları tarafından heyecanla beklenihyor. Sürecin uzamansının ardından ise sık sık "Avlu ne zaman başlıyor?" diye arama yapılıyor.

AVLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avlu yeni sezon hakkında Netflix'ten bir açıklama yapılmış değil. Projenin ilk sezonunun yeteri kadar izlenmesi halinde yeni sezonunun çekileceği iddia ediliyor. Dizinin yeni bölümlerinin ocak ayında platformda yer alması bekleniyor. Oyuncu Demet Evgar ise konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İptal olduğuna dair bir şey duymadım. Başlıyor. Çekimler başlamadı. Daha önce çektiğimiz kısımları, önce 1. sezon, 2. sezon, 3. sezon olarak yayınlanacak. Daha sonrasında da zannediyorum ocak gibi başlama ihtimali var. Tam olarak ben de bilmiyorum.”