Avrupa Film Ödülleri’nde favori The Favourit

Berlin’de düzenlenen törenle önceki gece sahiplerini bulan 32. Avrupa Film Ödülleri‘nde ön plana çıkan yapım Yorgos Lanthimos imzalı “The Favourite oldu”. En İyi Film Ödülü’nün sahibi olan “The Favourite”, aynı zamanda En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Komedi ödüllerine de değer görüldü. 32. Avrupa Film Ödülleri’nde dört adaylık kazanarak “The Favourite”, “Dolor y gloria” ve “Il Traditore” ile birlikte en çok adaylık alan dört filmden biri olması tepki çeken, Roman Polanski imzalı “J’accuse” geceden eli boş döndü.

Ödül töreninde Yaşam Boyu Başarı Ödülü yönetmen Werner Herzog‘a verilirken, Dünya Sinemasında Başarı Ödülü’ne Juliette Binoche değer görüldü. Binoche’a ödülünü Claire Denis takdim etti.