09.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Avrupa Film Ödülleri’nde favori The Favourit
Avrupa sineması için ödül sezonunun önemli durakları arasında yer alan Avrupa Film Ödülleri, bu yıl 32. kez sahiplerini buldu.
Berlin’de düzenlenen törenle önceki gece sahiplerini bulan 32. Avrupa Film Ödülleri‘nde ön plana çıkan yapım Yorgos Lanthimos imzalı “The Favourite oldu”. En İyi Film Ödülü’nün sahibi olan “The Favourite”, aynı zamanda En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Komedi ödüllerine de değer görüldü. 32. Avrupa Film Ödülleri’nde dört adaylık kazanarak “The Favourite”, “Dolor y gloria” ve “Il Traditore” ile birlikte en çok adaylık alan dört filmden biri olması tepki çeken, Roman Polanski imzalı “J’accuse” geceden eli boş döndü.
Ödül töreninde Yaşam Boyu Başarı Ödülü yönetmen Werner Herzog‘a verilirken, Dünya Sinemasında Başarı Ödülü’ne Juliette Binoche değer görüldü. Binoche’a ödülünü Claire Denis takdim etti.
Diyarbakır'da terör örgütünün cephaneliği ele geçirildiDiyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Bağlar, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde çok sayıda adrese, havadan da drone destekli şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı.