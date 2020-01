Avukatlık tarifesi yüzde 25 zamlandı

Avukatlık ücretleri, yüzde 20 ile 25 arasında artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tarifeye göre büroda sözlü danışmanlıkta ilk 1 saat için 450, takip eden her saat için 270 lira, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 935, takip eden her saat için 460 lira, her türlü dilekçe, ihbarname, ihtarname ve protesto düzenlenmesi 685, kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanması 900 lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi gibi belgelerin hazırlanmasında 2 bin 370 lira avukatlık ücreti alınacak.

Temyiz 2 bin 540 TL

Yazılı danışmanlık için ücret ilk 1 saate kadar 935, takip eden her saat için 435 lira ödenecek. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 685 lira, bir hakkın doğum tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için bin 130 lira ücret verilecek.

Uluslararası yargı yerlerindeki duruşmasız işlerde 9 bin 250 lira, duruşmalı işlerde 16 bin lira avukatlık ücreti ödenecek. Avukatlara ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için bin 30 lira, sulh hukuk mahkemelerinde takip edilen davalar için bin 450, sulh ceza ve infaz hâkimliklerinde takip edilen davalar için de bin 320 lira ödeme gerçekleştirilecek. Asliye mahkemelerindeki davalar için 3 bin 400 lira verilecek olan avukatlara, ağır ceza mahkemelerindeki davalar için ise 6 bin 810 lira ödenecek. Yargıtay’da görülen ilk derece davalar için 4 bin 950 lira, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için 2 bin 540 lira avukatlık ücreti ödenecek.