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15.08.2019 - 15:47| İHA

Ayakkabısını giymeye çalışan genç hayatının en büyük korkusunu yaşadı!

 Siirt’te ayakkabısını giydiği sırada akrebin soktuğu 15 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ayakkabısını giymeye çalışan genç hayatının en büyük korkusunu yaşadı!

Edinilen bilgilere göre, Siirt’e bağlı Yerlibahçe köyündeki evinden çıkmaya hazırlanan 15 yaşındaki Botan Dörtbudak, ayakkabısını giydiği sırada akrep tarafından sokuldu. Talihsiz genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gencin yakınları öldürdükleri akrebi poşetin içine koyarak hastaneye getirdi.

Botan Dörtbudak’ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. 

Ayakkabısını giymeye çalışan genç hayatının en büyük korkusunu yaşadı

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