MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ayakta duramayan alkollü sürücü: Araçta başka biri vardı
ABONE OL
15.12.2019 - 01:36 |

Ayakta duramayan alkollü sürücü: Araçta başka biri vardı

Karabük'te 160 promil alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.

Ayakta duramayan alkollü sürücü: Araçta başka biri vardı

Tugay Ö. yönetimindeki 37 AF 514 plakalı otomobil Safranbolu Göztepe Caddesi Su Deposu Sokak'tan Bostanbükü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu 2 metre yükseklikten takla atarak ters döndü. Otomobilde sıkışan sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından çıkartılırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ile sürücü ayakta tedavi edildi.

'Otomobilde başka biri olduğunu iddia etti'

Polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü 160 promil alkollü çıkarken, ayakta durmakta zorlanan sürücü olay yerine gelen ekiplere araçta bir kişinin daha olduğunu iddia etti. İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda araçta başka birinin bulunmadığı belirlendi.

Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Komandolardan öğrencilere videolu mesajAntalya Serik Kızılören İlkokulu öğrencilerinin Mehmetçiğe gönderdiği mektuplara, Hakkari Dağ Komando Tugayı 3'üncü Tabur Komutanlığında görevli askerler çektikleri video ile cevap verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Asdep sözlü sınav ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarih verdi mi?

Asdep sözlü sınav ne zaman? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarih verdi mi?

2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

2020'de sigorta sistemleri birleşiyor!

KKTC'de hortum paniğe neden oldu

KKTC'de hortum paniğe neden oldu

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

İşte en çok hile yapılan gıdalar...

Sıradaki Haber