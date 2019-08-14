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14.08.2019 - 04:18| AA

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

Düzce'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü ile kardeşi yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

 

Kemal Alemdar idaresindeki 81 BB 848 plakalı otomobil, D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Beyciler mevkisinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü ile kardeşi Erhan Alemdar yaralandı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

İtfaiye ekipleri, sürücüyü yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkardı.

Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobildeki iki kardeş yaralandı

Bu arada, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldığı sırada iki otomobilin karıştığı hasarlı trafik kazası meydana geldi.

İtalya'daki hükümet kriziİtalya'da Senato Genel Kurulu, hükümet krizinde Başbakan Giuseppe Conte ve hükümeti için istenen güvenoyunun yarın yapılmasını isteyen koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi’nin talebini reddetti.
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