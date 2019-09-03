Ayı Paddington filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Paul King'in yer aldığı Ayı Paddington filmi 26 Aralık 2014 yılında vizyona girdi. Filmin ABD'de elde ettiği gişe geliri 76.271.832 $ olarak açıklanırken Türkiye'de ise 2.432.709,94 TL olarak duyuruldu. İşte Ayı Paddington filmi konusu ve başrol oyuncuları...

AYI PADDİNGTON FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ayı Paddington filminin oyuncu kadrosunda Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Nicole Kidman, Julie Walters, Peter Capaldi, Jim Broadbent, Madeline Harris, Samuel Joslin, Matt Lucas, George Newton, Tim Downie, Dominic Coleman, Barrie Martin, Matthew David McCarthy yer alıyor.

AYI PADDİNGTON FİLMİ KONUSU

Perulu genç bir ayı, teyzesi Lucy tarafından büyütülür ve teyzesinin emekli ayılar için kurulan bir evde yaşamaya başlaması nedeniyle kendisine yeni bir ev bulmaya karar verir. “İngiliz” olan her şeye karşı ilgi duyan sevimli ayıcık, kendisine bir yuva bulmak için bir geminin cankurtaran botuna binip soluğu Londra’da alır. Fakat Paddington İstasyonu'nda kaybolup tek başına kalınca, şehir hayatının hiç de beklediği gibi olmadığını anlayacaktır.

Bu durum istaasyonda karşılaştığı Brown ailesinin ona evlerini açmasına kadar sürer. Son derece iyi niyetli bir aile olan Brownlar, ayıcığın boynunda yazan 'Lütfen bu ayıcıkla ilgilenin. Teşekkürler.' notuyla karşılaşıp kahramanımızı geçici olarak aileye kabul ederler. Hatta ona karşılaştıkları istasyon olan "Paddington" ismini koyarlar. Sevimli ayıcık tam şansının yaver gittiğini düşünürken kendisinin nadir bulunan bir ayı türü olduğunu düşünen bir hayvan doldurma sanatçısıyla karşılaşınca işler karışır. Bu noktadan sonra Ayı Paddington modern hayata karşı acemiliğinden başına türlü belalar açacaktır...