Aylar Ã¶ncesinden kayÄ±p baÅŸvurusu yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±! KorkunÃ§ halde bulundu

Bornova ilÃ§esine baÄŸlÄ± KavaklÄ±dere Mahallesi'nin yakÄ±nÄ±ndaki ormanlÄ±k alanda, iple aÄŸaÃ§ta asÄ±lÄ± bir ceset gÃ¶ren vatandaÅŸlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, vÃ¼cut bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n tamamen kaybolmuÅŸ cesetle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Olay yerine gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§eken Â jandarma, ceset Ã¼zerindeki kÄ±yafetlerde yaptÄ±ÄŸÄ± aramadaÂ Nurettin YÄ±ldÄ±zÃ¶z adÄ±na kimlik bulundu.

Kiklik Ã¼zerinden yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, Nurettin YÄ±ldÄ±zÃ¶z'Ã¼n ailesinin yaklaÅŸÄ±k 5 ay Ã¶nce kayÄ±p baÅŸvurusunda bulunduÄŸu ve arandÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. AyrÄ±ca, olay yerinde yapÄ±lan incelemede YÄ±ldÄ±zÃ¶z'Ã¼n kendini asarak intihar ettiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

YÄ±ldÄ±zÃ¶z'e ait olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len ceset, otopsi yapÄ±lmak Ã¼zere Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu morguna gÃ¶nderildi. Olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â

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