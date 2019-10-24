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24.10.2019 - 13:01 | | DHA

Aylardır ortaya çıkmadı! Son 69 günü kaldı

Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinin üzerinden tam 296 gün geçti. 70 milyonluk bileti satın alan talihli hala ortaya çıkmadı. 70 milyonluk bileti satan seyyar satıcı Ali Özçalımlı, "Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin" dedi.

Aylardır ortaya çıkmadı! Son 69 günü kaldı

Milli Piyango İdaresi'nin 2019 Yılbaşı özel çekilişinde Üsküdar'da bulunan seyyar bayi Ali Özçalımlı'dan aldığı tam bilete 296 gün önce 70 milyon liralık büyük ikramiye isabet eden talihli hala parasını almadı.

70 milyonluk bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı, "Talihli maalesef ortaya çıkmadı. Talihlinin büyük ihtimalle haberi yok. Baştan da belirttiğim gibi talihli yaşlıdır büyük ihtimalle. Bileti aldı ya kaybetti ya da cebinde unuttu. Üsküdar'da yılbaşında bilet alan herkes mutlaka ceplerini kontrol etsin. Eğer kaybettiyse keşke bileti, parayı alabilecek bir kişiye verseydim." diye konuştu.

Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zaman aşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğruyor ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmıyor.

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