Aylin Aslım kimdir? Aylin Aslım kaç yaşında?

Aylin Aslım, 14 Şubat 1975, Hessen doğumlu. Liseyi Türkiye'de okuyup bitiren Aslım, İstanbul'daki Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Amatör müzik hayatına 1994 yılında, çeşitli mekanlarda yabancı şarkılar söyleyerek başlayan Aylin Aslım; 1996’da beş kişiden oluşan Zeytin adlı rock grubunda yer aldı. 1998 yılında Süpersonik adıyla kendi grubunu kurdu ve aynı yıl Roxy Müzik Günleri’nde ikincilik ödülüne layık görüldü. Ertesi yıl yine aynı organizasyonda jüri özel ödülünü kazandı.

İlk profesyonel müzik albümü Gelgit'i 2001 yılında Kiss Müzik tarafından yayınlanmıştır. H2000, Creamfieds ve Rockistanbul gibi büyük organizasyonlarda yer alan Aylin Aslım; başta Chumbawamba, GusGus, Lamb, Tindersticks, HIM, Placebo ve Macy Gray olmak üzere birçok usta müzisyen ve grupla aynı sahneyi paylaşmıştır. Sanatçı; 2005 yılında Gülyabani'yi, 2009'da Canını Seven Kaçsın'ı ve 2013'te son albümü olan Zümrüdüanka'yı çıkarmıştır.

Bazı filmlerde oyuncu olarak da yer alan Aslım; Fatih Akın’ın 2004’te çıkan Duvara Karşı filmindeki Senin Gibi adlı şarkıyı, 2005’te Teoman’ın Balans ve Manevra filminin müziği Bazı Yalanlar'ı ve Kutluğ Ataman’ın İki Genç Kız adlı yapıtındaki Keşke'yi seslendirmiştir.

2004’te Murathan Mungan’ın Söz Vermiş Şarkılar albümündeki Kimdi Giden Kimdi Kalan adlı parçayı, 2007'de Onno Tunç Şarkıları albümündeki Bir Çocuk Sevdim'i ve 2008'de Güldünya Şarkıları adlı albümde Nilüfer'in Karar Verdim şarkısını yeniden yorumlayan Aylin Aslım; 2006'da Ogün Sanlısoy ile Kendin Oldun, 2007'de Nejat Yavaşoğulları ile Yüzünde Yaşam İzleri Vardı ve 2011'de Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Badem ve TNK ile Özgürce Yaşa şarkılarında düet yapmıştır.

Hande Yener'in Hayrola? albümdeki Siz isimli parçanın yazarı olan Aylin Aslım'ın başka bir şarkısı olan Senin Gibi ise Yunan pop müzik şarkıcısı Teresa tarafından coverlanmıştır. Ayrıca sanatçının 2004 yılında Mert Yücel’le birlikte yaptıkları Dreamer adlı İngilizce bir single'ı da bulunmaktadır. Dreamer, Birleşik Krallık'da 3 numaraya, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 numaraya kadar yükselmiştir.