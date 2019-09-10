Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında?
2018 yılında çıkardığı Sinsirella şarkısıyla büyük beğeni toplayan Aylin Coşkun, 15 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Volkan Aslan ile dini nikah yaptı. Peki, Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşındadır?
15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile dini nikah yapan Aylin Coşkun, eşinden mehir olarak, '10 tane birer kiloluk külçe altın' talep etti.
AYLİN COŞKUN KİMDİR?
Aylin Coşkun 1976, Almanya doğumlu şarkıcı. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.
Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk da yapmıştır.
AYLİN COŞKUN'UN ALBÜMLERİ
2004 Masal
2006 Tam Zamanı
2008 Dönmez O
2012 Marka
2014 Pas Pas
2015 Çalkala
2015 Star Ben
2016 Saftirik
2018 Sinsirella