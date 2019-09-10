Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında?

15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile dini nikah yapan Aylin Coşkun, eşinden mehir olarak, '10 tane birer kiloluk külçe altın' talep etti.

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Aylin Coşkun 1976, Almanya doğumlu şarkıcı. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk da yapmıştır.

AYLİN COŞKUN'UN ALBÜMLERİ

2004 Masal

2006 Tam Zamanı

2008 Dönmez O

2012 Marka

2014 Pas Pas

2015 Çalkala

2015 Star Ben

2016 Saftirik

2018 Sinsirella