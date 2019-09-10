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10.09.2019 - 17:31

Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında?

2018 yılında çıkardığı Sinsirella şarkısıyla büyük beğeni toplayan Aylin Coşkun, 15 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Volkan Aslan ile dini nikah yaptı. Peki, Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşındadır?

Aylin Coşkun kimdir, kaç yaşında?

15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile dini nikah yapan Aylin Coşkun, eşinden mehir olarak, '10 tane birer kiloluk külçe altın' talep etti.

AYLİN COŞKUN KİMDİR?

Aylin Coşkun 1976, Almanya doğumlu şarkıcı. İzmir, Cumhuriyet Kız Meslek Lisesi'ni bitirdi. 1997'de güzellik yarışması Miss Globe'da Türkiye Güzeli seçildi. Müziğe olan ilgisiyle müzisyen hocalardan şan dersleri alıp bu konuda eğitimini tamamlamak üzere girdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi Şan ve Solfej bölümünden mezun oldu.

Bu arada İstanbul ve Ankara'da bir süre mankenlik yapmış, özel bir TV kanalında belli bir süre sunuculuk da yapmıştır.

AYLİN COŞKUN'UN ALBÜMLERİ

2004      Masal

2006      Tam Zamanı

2008      Dönmez O          

2012      Marka

2014      Pas Pas

2015      Çalkala 

2015      Star Ben

2016      Saftirik 

2018      Sinsirella             

Beştepe'de Kabine ToplantısıCumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.50'de başladı.
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