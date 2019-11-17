MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriAynı aileden 3 kişi! Son yolculuklarına uğurlandı
17.11.2019 - 17:20 | | DHA

Aynı aileden 3 kişi! Son yolculuklarına uğurlandı

İstanbul Pendik’te dün yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz son yolculuklarına uğurlandı.

Aynı aileden 3 kişi! Son yolculuklarına uğurlandı

Pendik Güllü Bağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi'nde dün sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından Güllübağlar Gül Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Yılmaz ailesinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı

Üç cenaze musalla taşına yan yana konulurken, Rabia Yılmaz'ın tabutunun üzerine kırmızı yazma örtüldü. Cenaze namazı öncesinde hayatını kaybedenlerin yakınları tabutların başından ayrılmadı. Kılınan namazın ardından Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz'ın cenazeleri Pendik Yayalar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

 

 

Ordu'da 10 ton hamsi tüketildi!Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlenen hamsi festivali, renkli görüntülere sahne oldu. 10 ton hamsinin tüketildiği festivalde, Karadeniz Sahil Yolu’ndan geçen sürücülere, 'hamsi radarına girdiniz' denilerek şaka yapıldı. Vali Seddar Yavuz ve protokol tarafından durdurulan araç sürücülerine ekmek arası hamsi de ikram edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dün öğlen kaybolmuştu! Acı haber bugün geldi

Dün öğlen kaybolmuştu! Acı haber bugün geldi

Son dakika... MSB: PKK/YPG en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı

Son dakika... MSB: PKK/YPG en az 800 DEAŞ’lıyı serbest bıraktı

Aynı aileden 3 kişi! Son yolculuklarına uğurlandı

Aynı aileden 3 kişi! Son yolculuklarına uğurlandı

Darbeci generalin davayı uzatma taktiği mektupta

Darbeci generalin davayı uzatma taktiği mektupta

Sıradaki Haber