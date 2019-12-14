14.12.2019 - 14:46 |
Azize 4. bölüm fragmanlarında Balkan uyanıyor! Saklı kalmış sırlar ortaya dökülüyor
Kanal D ekranında yayınlanan yeni dizi Azize 4. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yeni gününde bu akşam izleyici ile buluşacak olan Azize 4. bölümde Balkan uyanıyor. Gerçekler ortaya dökülmeden Azize ve Kartal gizli sırları birbirlerine açıklıyor. Balkan'ın uyanması ve her geçen gün daha iyiye gitmesi evdeki herkesi mutlu etmiyor. Azize'ye karşı bir şeyler hissettiğini itiraf eden Kartal, Azize'yi koruyabilecek mi?
Azize 4. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Azize 4. yeni bölümde Balkan'ın her geçen gün daha iyiye gitmesi ve o gece yaşananları söyleyecek olması Azize'yi tedirgin ediyor. Azize için zor günler yeniden başlıyor.
Azize kardeşinin yaşamasını istiyorsa Alpanlar'ın evinde kalmaya devam etmek ve bilgi sağlamaya devam etmek zorundadır. Balkan'ın gözlerini açması ile birlikte o evde durabilmek Azize için eskisinden daha zor olacaktır.
AZİZE 4. BÖLÜM FRAGMANI
AZİZE 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI
7 yaşındaki çocuk okuldaki hücrede darp edildiABD'de bir okulda çocukların cezalandırılması için hücre yapılması ve burada 7 yaşındaki bir çocuğa uygulanan şiddetin görüntüleri ülkeyi ayağa kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılması sonrası, çocuğa şiddet uygulayan görevli intihar etti.