Azize 4. bölüm fragmanlarında Balkan uyanıyor! Saklı kalmış sırlar ortaya dökülüyor

Azize 4. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Azize 4. yeni bölümde Balkan'ın her geçen gün daha iyiye gitmesi ve o gece yaşananları söyleyecek olması Azize'yi tedirgin ediyor. Azize için zor günler yeniden başlıyor.

Azize kardeşinin yaşamasını istiyorsa Alpanlar'ın evinde kalmaya devam etmek ve bilgi sağlamaya devam etmek zorundadır. Balkan'ın gözlerini açması ile birlikte o evde durabilmek Azize için eskisinden daha zor olacaktır.

AZİZE 4. BÖLÜM FRAGMANI

AZİZE 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI