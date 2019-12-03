03.12.2019 - 22:31 |
Azize 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3. son bölümde Kartal, Azize'nin kimliğini ulaşmak için...
Kanal D'nin kısa sürede büyük ilgi gören yeni dizisi Azize, 3. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanla takip edilen dizinin son bölümünde Kartal'ın Azize'nin kimliğini ulaşmak için harekete geçmesi ortalık karıştı. Peki Azize 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
AZİZE 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azize ve Kartal aralarındaki sırlara rağmen birbirlerinden etkilenmeye başlamışlardır. Azize Balkan’ın yaşadığını öğrenmiştir. Bir yandan kardeşiyle vedalaşmak için ona ulaşmaya çalışırken bir yandan onu ölüme götüren adamı Kartal’ın gözetiminde yaşatmak zorundadır.
Alpanların evinden çıkmanın bir yolunu ararken Kartal da giderek çekimine kapıldığı Azize’nin gerçek kimliğine ulaşmak üzeredir. Azize ve Kartal’ın yolları Azize’nin kardeşinde kesişir. Azize Kartal’a yakalanmadan kaçmayı başarabilecek midir? Azize ve Kartal duyguları ve birbirlerinden sakladıkları sırları arasında kalırlar.
AZİZE 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.