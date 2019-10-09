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09.10.2019 - 15:22 |

Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize oyuncuları kimler?

Kanal D'nin yeni dizisi olan Azize ilk fragmanını yayınlandı. Kanal D izleyicisi ise Azize dizisi için meraklandı. Azize dizisinde kimler oynayacak? Azize dizisi ne zaman yayınlanmaya başlayacak?

Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize oyuncuları kimler?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk'ün oturduğu, senaryosunu ise Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın kalame aldığı Azize dizisinin oyuncuları kimler? Azize dizisi ne zaman başlayacak?

AZİZE DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Azize dizisinin başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel yer alıyor.

AZİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Azize dizisinin yayınlanacağı tarih henüz belli olmadı. Azize dizisinin ilk bölüm tarihi belirlendiğinde haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

AZİZE FRAGMAN

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