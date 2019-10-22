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22.10.2019 - 12:33 |

Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize oyuncuları ve konusu!

Kanal D'nin yeni başlayacak olan dizisi Azize için heyecan artıyor. Azize dizisi ilk fragmanını yayınladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyicisini ekrana kilitleyecek olan Azize dizisi ne zaman başlayacak? İşte Azize dizisi hakkında merak edilenler...

Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize oyuncuları ve konusu!

Azize Fragmanı yayında! Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'in kaleme aldığı, Azize yakında Kanal D'de!
İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Azize, yakında Kanal D'de başlıyor!

AZİZE FRAGMAN

Mafya öldürüp gömmüş!Rusya’nın en büyük mafyası Şişkanov tarafından 2012 yılında gömüldüğü sanılan bir belediye meclis üyesi ve ailesinin cesetleri, yedi yılın ardından bulundu.
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