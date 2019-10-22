Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize oyuncuları ve konusu!

Azize Fragmanı yayında! Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel’in yer aldığı, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'in kaleme aldığı, Azize yakında Kanal D'de!

İmkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı izleyicilerle buluşturmaya hazırlanan Azize, yakında Kanal D'de başlıyor!

AZİZE FRAGMAN