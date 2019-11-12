Azize dizisi ne zaman başlıyor? Azize oyuncuları belli oldu

Kanal D'nin yeni dizisi Azize ile ilgili detaylar belli oldu. Dizinin ilk bölümü için de yayın tarihi belli oldu. Peki, Azize dizisi oyuncuları kim?

AZİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İmkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alan Azize’nin genel hikayesi şöyle; Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize; Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak. Kartal’ın ailesine benzemediğini gördükçe Azize de düşecek bu aşka… İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize. Kardeşine verdiği sözü tutabilecek mi yoksa aşkına teslim mi olacak… Sonunda kim kazanacak… Aşk mı? Yoksa İntikam mı?

Azize, 19 Kasım Salı saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor!

AZİZE OYUNCULARI BELLİ OLDU

Hande Erçel - AZİZE GÜNAY

Buğra Gülsoy - KARTAL ALPAN

Tugay Mercan - OKAN

Çetin Sarıkartal - İSKENDER ALPAN

Selen Öztürk - TUNA ALPAN

Mustafa Yıldıran - BALKAN ALPAN

Başak Daşman - YILDIZ ALPAN

Efekan Can - KUZEY ALPAN

Ece Miray - SELİN ALPAN

Ceylan Batı - CEYDA ALPAN

Ufuk Şen - HASAN ALPAN

Zeynep Kızıltan

Zeynep Kızıltan - GÜL APLAN

Asuman Çakır - AYNUR ALPAN