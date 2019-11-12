Azize dizisi ne zaman başlıyor? Azize oyuncuları belli oldu
Azize dizisi için geri sayım başladı. Yeni dizi için yayın tarihi belli oldu. Başrollerinde Hande Erçel ve Buğra Gülsoy'un yer aldığı Azize oyuncuları kim? İşte Azize dizisi ile ilgili sürpriz detaylar...
Kanal D'nin yeni dizisi Azize ile ilgili detaylar belli oldu. Dizinin ilk bölümü için de yayın tarihi belli oldu. Peki, Azize dizisi oyuncuları kim?
AZİZE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İmkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikâyesini konu alan Azize’nin genel hikayesi şöyle; Azize, bir intikam ve aşk hikâyesi… Güçlü bir mafya ailesi olan Alpanlar tarafından ailesi dağıtılmış, hayatı paramparça olmuş bir kız çocuğu; Melek. Şimdiki adıyla Azize... Hayattaki tek varlığı kardeşini koruyabilmek için ayakları üzerinde durmayı başarmış, bütün geçmişini geride bırakıp kendine yeni bir hayat kurmuş güçlü bir kadın artık o. Fakat kardeşine de dokunacak o zalim eller. Yıllar önce annesini ve babasını elinden alan Alpanlar bu kez Azize’nin hayattaki tek varlığı olan Yiğit’e de zarar verecek. İşte o gün yemin edecek Azize; Ona bunu yaşatanlardan hesap soracak. Artık tek bir amacı var hayatta, ailesinin intikamını almak. Amacı uğruna mücadelesini sürdürürken ummadığı bir engelle karşılaşacak fakat… Aşk… Aşkı bulan kendini unuturmuş derler. Azize’nin hayattaki en büyük düşmanı olan Alpanlardan biri, ailenin en zeki, en mert, en yürekli adamı Kartal, Azize’ye aşık olacak. Kartal’ın ailesine benzemediğini gördükçe Azize de düşecek bu aşka… İntikamına giden yolda kendisi ile mücadele etmeye başlayacak Azize. Kardeşine verdiği sözü tutabilecek mi yoksa aşkına teslim mi olacak… Sonunda kim kazanacak… Aşk mı? Yoksa İntikam mı?
Azize, 19 Kasım Salı saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor!
AZİZE OYUNCULARI BELLİ OLDU
Hande Erçel - AZİZE GÜNAY
Buğra Gülsoy - KARTAL ALPAN
Tugay Mercan - OKAN
Çetin Sarıkartal - İSKENDER ALPAN
Selen Öztürk - TUNA ALPAN
Mustafa Yıldıran - BALKAN ALPAN
Başak Daşman - YILDIZ ALPAN
Efekan Can - KUZEY ALPAN
Ece Miray - SELİN ALPAN
Ceylan Batı - CEYDA ALPAN
Ufuk Şen - HASAN ALPAN
Zeynep Kızıltan
Zeynep Kızıltan - GÜL APLAN
Asuman Çakır - AYNUR ALPAN