Azize dizisi oyuncusu Hande Erçel'in yaşı ve boyu kaç? Hande Erçel'in sevgilisi kim?

Salı akşamları Azize dizisiyle ekrana gelen Hande Erçel, bu akşam yayınlanacak olan Azize yeni bölümüyle 20:00'de izleyici karşısına çıkıyor. Azize Günay karakterini canlandıran Hande Erçel dizide, Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızar. Kartal Alpan’a aşık olunca amacına ulaşmak için kendisi ile de mücadele etmeye başlayan bir karaktere hayat veriyor.Salı akşamları Azize dizisiyle ekrana gelen Hande Erçel, bu akşam yayınlanacak olan Azize yeni bölümüyle 20:00'de izleyici karşısına çıkıyor. Azize Günay karakterini canlandıran Hande Erçel dizide, Babasının intikamını almak için babasını öldüren mafya ailesi Alpanlar’ın içine sızar. Kartal Alpan’a aşık olunca amacına ulaşmak için kendisi ile de mücadele etmeye başlayan bir karaktere hayat veriyor.



HANDE ERÇEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, SEVİGİLİSİ KİM?



24 Kasım 1993'te Bandırma2da doğan Hande Erçel, oyuncu ve model. Şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.



Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri döndü.



FilmografiYıl Tür Proje Rol Notlar2013 Dizi "Tatar Ramazan (dizi,2013)" Kendisi Yardimci oyuncu2013 Dizi Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu2014 Dizi Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncuDizi Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu2015-2016 Dizi Güneşin Kızları Selin Yılmaz/Mertoğlu Yardımcı oyuncu2016-2017 Dizi Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun/Sarsılmaz Başrol oyuncusu2017-2018 Dizi Siyah İnci Hazal Başrol oyuncusu2019 Dizi Halka Müjde Akay Başrol oyuncusu2019- Dizi Azize Azize Başrol oyuncusu