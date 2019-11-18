Azize dizisinin oyuncuları kimler? Dizinin konusu nedir? Azize ilk bölüm fragman

Salı akşamları yayınlanacak olan olan Azize dizisi hakkında merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor. Azize 1. bölümüyle Salı akşamı başlıyor.

AZİZE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan’ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.

Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.

AZİZE OYUNCULARI KİMLER?

Buğra Gülsoy

KARTAL ALPAN

Hande Erçel

AZİZE GÜNAY

Mustafa Yıldıran

BALKAN ALPAN

Mustafa Avkıran

BARBAROS KARAKAYA

Duygu Sarışın

ASYA GÜNDOĞAN

TUNA ALPAN

Tugay Mercan

OKAN

Başak Daşman

YILDIZ ALPAN

Çetin Sarıkartal

İSKENDER ALPAN

Orhan Kılıç

ADNAN BARDAR

Serkan Altıntaş

YAMAN ÖZSOY

Asuman Çakır

AYNUR ALPAN

Ufuk Şen

HASAN ALPAN

Ceylan Batı

CEYDA ALPAN

Zeynep Kızıltan

Gül Alpan

Efekan Can

KUZEY ALPAN

Ece Miray

SELİN ALPAN

AZİZE FRAGMAN