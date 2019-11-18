Azize dizisinin oyuncuları kimler? Dizinin konusu nedir? Azize ilk bölüm fragman
Azize dizisinin fragmanları yayınlandı. Kanal D'nin yeni dizisi Azize'nin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Azize 19 Kasım 2019 Salı günü 20:00'de Kanal D'de başlayacak.İşte dizi hakkında merak edilenler...
Salı akşamları yayınlanacak olan olan Azize dizisi hakkında merak edilen bilgiler haberimizde yer alıyor. Azize 1. bölümüyle Salı akşamı başlıyor.
AZİZE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Azize, genç bir hemşiredir. Mahkûmların aşı günü için hapishaneye gittiğinde hapishane önünde bir suikasta tanık olur. Suikast suç dünyasının önde gelen ailelerinden Alpanlara karşı düzenlenmiştir. Geçmişte bir komiseri öldürmekten mahkûm olan Alpanların büyük oğlu Balkan tahliye olmaktadır. Katilin amacı Balkan’ı öldürmektir ama onun yerine ailenin küçük oğlu Kartal vurulur. Azize Kartal’a müdahale eder ve onun hayatını kurtarır.
Böylece suç dünyasının en korkulan ailelerinden birinin içine girmek zorunda kalır. Azize, tüm masumiyeti ile korkunç bir dünyaya giriyor gibi görünmektedir ama Azize hemşirenin çok büyük bir sırrı, daha önemlisi kimsenin kolay kolay cesaret edemeyeceği tehlikeli bir amacı vardır.
AZİZE OYUNCULARI KİMLER?
Buğra Gülsoy
KARTAL ALPAN
Hande Erçel
AZİZE GÜNAY
Mustafa Yıldıran
BALKAN ALPAN
Mustafa Avkıran
BARBAROS KARAKAYA
Duygu Sarışın
ASYA GÜNDOĞAN
TUNA ALPAN
Tugay Mercan
OKAN
Başak Daşman
YILDIZ ALPAN
Çetin Sarıkartal
İSKENDER ALPAN
Orhan Kılıç
ADNAN BARDAR
Serkan Altıntaş
YAMAN ÖZSOY
Asuman Çakır
AYNUR ALPAN
Ufuk Şen
HASAN ALPAN
Ceylan Batı
CEYDA ALPAN
Zeynep Kızıltan
Gül Alpan
Efekan Can
KUZEY ALPAN
Ece Miray
SELİN ALPAN
AZİZE FRAGMAN