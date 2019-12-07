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07.12.2019 - 10:02 |

Azize yeni bölüm ne zaman? Azize 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Azize 4. bölüm fragmanını izleyici ile buluşturdu. Salı akşamları ekrana gelen Azize ile ilgili sürpriz bir değişiklik oldu. Dizinin yayın günü değişti. Peki, Azize yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte Azize dizisinin yeni günü ve 4.bölümde yaşanacaklar...

Azize yeni bölüm ne zaman? Azize 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin yeni dizisi Azize ile ilgili gün değişikliği yapıldı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni günü ne zaman?

AZİZE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Balkan'ın uyanmasıyla Alpanlar karışıyor, Kartal ailesiyle karşı karşıya geliyor! Salı akşamları izleyici ile buluşan Azize yeni gününde, 14 Aralık Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

AZİZE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlar. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmaz. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emindir.

Balkan ise herkesin ortak problemidir. Bir kısım Balkan'ın uyanmasını istese de diğer kısım Balkan'ın sorun olacağını düşünür. Zira Balkan uyanırsa İskender'in isteğiyle Alpanların başına o geçecektir. Balkan, uyanır ve Azize için büyük tehlike şimdi başlar. Balkan, kendisini bıçaklayanın Azize olduğunu söyleyecek mi?

AZİZE 4. BÖLÜM FRAGMANI

İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırıİngiltere'de 40 yaşındaki bir kadın, bir yolcu otobüsünde 14 yaşındaki başörtülü kız çocuğuna saldırdı. İslamofobik ve ırkçı hakaretler savuran kadın, kız çocuğunu otobüs dışında darp etti, yerlerde sürükledi. Tüm bunlar olurken, çevredekilerin çoğunun olayı sadece izlemekle yetindiği görüldü.
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