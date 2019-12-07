Azize yeni bölüm ne zaman? Azize 4. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin yeni dizisi Azize ile ilgili gün değişikliği yapıldı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren dikkatleri üzerine çeken dizinin yeni günü ne zaman?

AZİZE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Balkan'ın uyanmasıyla Alpanlar karışıyor, Kartal ailesiyle karşı karşıya geliyor! Salı akşamları izleyici ile buluşan Azize yeni gününde, 14 Aralık Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

AZİZE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kartal artık iyiden iyiye Azize'nin bir sır sakladığını anlar. Azize evden gitmek istediğini söylese de Kartal buna inanmaz. Azize'nin o evde kalmak için iyi bir sebebi olduğuna emindir.

Balkan ise herkesin ortak problemidir. Bir kısım Balkan'ın uyanmasını istese de diğer kısım Balkan'ın sorun olacağını düşünür. Zira Balkan uyanırsa İskender'in isteğiyle Alpanların başına o geçecektir. Balkan, uyanır ve Azize için büyük tehlike şimdi başlar. Balkan, kendisini bıçaklayanın Azize olduğunu söyleyecek mi?

AZİZE 4. BÖLÜM FRAGMANI