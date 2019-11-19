En Son Babalar Duyar adlı dizi ile adını duyuran Mustafa Yıldıran İçerde ve Söz dizisiyle adından bayağı söz ettirdi. Ünlü oyuncu şimdi de Kanal D'de başlayacak olan Azize adlı dizide boy gösterecek. Yıldıran, Azize’nin babasını vuran kişi olarak karşımıza çıkacak.

Dizinin başlayacak olması sebebiyle şimdi seyirciler "Azize'nin Balkan'ı Mustafa Yıldıran kimdir? Kaç yaşında ve nereli?" sorusunu sormaya başladı.

MUSTAFA YILDIRAN KİMDİR?

Mustafa Yıldıran, 1980 yılında İstanbul’da doğmuştur.

Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında rol aldığı Filinta dizisi ile yaşayan Mustafa Yıldıran; daha sonra İçerde dizisinde Mestan karakterini canlandırmıştır.

Star TV’de yayınlanan; başrolde Tolga Sarıtaş’ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almakta ve Başçavuş Ali Haydar karakterini canlandırdı.