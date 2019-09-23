23.09.2019 - 09:54 | | DHA
Baba ve oğlu kanlı baskın!
Konya’da, Mustafa Çimen (43) ile oğlu Bekir Çimen (24), iş yerlerine gelen 2 kişi tarafından bacaklarından bıçaklandı. Yaralı baba- oğul, kendi araçları ile gittikleri hastanede tedaviye alındı, kaçan saldırganların bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Esenler Mahallesi Başak Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Çimen ile oğlu Bekir Çimen, iş yerlerine gelen 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Bacaklarından yaralanan baba- oğul, kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar kaçtı. Baba- oğlun saldırının ardından araçlarıyla gittikleri Konya Numune Hastanesi'nde tedavilerine başlandı. Polis, kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."