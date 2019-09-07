Babamın Ceketi filmi nerede çekildi?

“Babamın Ceketi” filminin yönetmen koltuğunda Mandıra Filozofu, Yengen ve Şengen, Yaşamak Güzel Şey gibi yapımların da yönetmenliğini üstlenen Müfit Can Saçıntı oturuyor. Oyuncu kadrosunda Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Yalçın Menteş gibi usta isimlerin yanı sıra Müfit Can Saçıntı, Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Sami Aksu gibi isimlerin de yer aldığı filmin senaryosu da Saçıntı’nın imzasını taşıyor.

BABAMIN CEKETİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimler İstanbul'un yanı sıra Ağva ve Dalyan’da da gerçekleşti. Filmin çekimleri 4 hafta sürdü.

BABAMIN CEKETİ KONUSU

Babamın Ceketi, evlenebilmek için iş bulmaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor. Bir süredir birlikte olan Ferhat ve Aslıhan ilişkilerini evlilikle taçlandırmak istemektedir. Fakat Ferhat’ın işsiz olması evlenmeleri önünde büyük bir engeldir. Bu sırada Aslıhan’ın babasının kalp krizi geçirmesi durumu daha da çıkmaza sokar. Aslıhan’ın babası yaşadığı sağlık sorunu sonrası kızına evlenmesi için baskı yapmaya başlar. Babası ölmeden önce kızının mürüvvetini görmek istemektedir. Fakat bunun için Ferhat’ın iş ve düğün için para bulması gerekir. Bu süreçte Ferhat’ın en büyük destekçilerinden biri de babası İbrahim’dir. Oğlunu okutarak en iyi babalığı yaptığını düşünen İbrahim şimdi de ona iş aramaya başlar. Mahalleden arkadaşı Penguen Ersin’in de yardımıyla iş aramaya başlayan Ferhat kendisini türlü maceraların içerisinde bulur.

BABAMIN CEKETİ OYUNCULARI

Müfit Can Saçıntı

Mert Turak

Erkan Can

Elif Nur Kerkük

Ayşen Gruda

Suat Sungur

Yalçın Menteş

Banu Manioğlu