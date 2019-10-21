21.10.2019 - 12:44 |
Babil dizisinin oyuncuları kimler? Babil ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
Babil dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile merak uyandırdı. Babil dizisinin ne zaman başlayacağı belli oldu mu? Babil dizisini izlemek isteyenler, Babil dizisi hangi kanalda yayınlanacak araştırıyor. İşte Babil dizisi hakkında merak edilenler...
Babil dizisinin fragmanı yayınlandı. Dikkat çeken fragmanda, Babil dizisinin başrol oyuncuları merak uyandırdı. Babil dizisinin oyuncu kadrosunda Halite Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu yer alıyor.
Uluç Bayraktar'ın yönettiği Babil dizisi beIN Connect’te yayınlanacak.
Babil dizisinin ne zaman yayınlanacağına dair bir açıklama yapılmadı.
Modacı Tuğçe için ABD'de kayıp ilanı verilmişti... Gerçek ortaya çıktı!ABD'nin Los Angeles şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Tuğçe Taş'tan, 14 Ekim'den beri haber alınamıyordu. İstanbul'da yaşayan kardeşi Tuğberk Taş, ablasının kendilerini aradığını ve durumunun iyi olduğunu söyledi.Tuğberk Taş, "Telefonu kaybolmuş aslında... Sadece biraz kafasını dinlemeye ihtiyaçı varmış, o yüzden de çok büyütülecek bir şey olmadığını anladık" dedi.