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19.09.2019 - 12:12 | | DHA

Bacağı kırık köpeğe 1,5 saatlik ameliyat

Osmaniye'de futbol sahası kenarında bacağı kırık halde bulunan yavru köpek, yaklaşık 1, 5 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bacağı kırık köpeğe 1,5 saatlik ameliyat

Cevdetiye beldesindeki futbol sahası kenarında çocuklarının yapacağı maçı izlemek için bekleyen ev hanımı Çilem Eker, yavru köpeğin bacağını sekerek yürüdüğünü fark etti. Eker, 6 aylık köpeği otomobiliyle Korkut Ata Gençlik, Spor ve Doğa Derneği'ne ait bilim evindeki Karakız Görüntüleme Merkezi'ne götürdü. Çekilen röntgende köpeğin bacak kemiğinde kırık olduğu tespit edildi. Köpek ameliyat edildi.

Çilem Eker, "Spor sahası kenarında sol üst bacağı kırılmış halde bulduk. Duyarsız kalamadık. Zaten hayvan sever bir aileyiz. 'Ne yapabiliriz' diye araştırırken, HAYTAP'a ulaştık. Röntgeni çekildi ve ameliyatı yapıldı" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise Karakız Görüntüleme Merkezi'nin sahipli sahipsiz bütün canlılar için kullanıldığını belirtti. Laçinbala, "Kliniğe getirilen canlımızdaki kırık şüphesinin kesinleşmesi için röntgen çekildi ve tespit edilen kırık için yaptığımız operasyonu başarılı bir şekilde tamamladık. Yaklaşık 2 aylık bir iyileşme sürecinden sonra 6 aylık yavrumuz, 7'nci ayında yeniden koşabilecek" diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren Veteriner Hekim Ali Nuri Yiğit ise röntgen filminde humerus kemiğinde oblik kırık görüldüğünü ve 1,5 saat süren operasyonda intrameduller pin uygulanarak oblik kırığın sabitlendiğini söyledi.

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