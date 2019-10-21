MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBağcılar'da yer kavgası cinayeti şüphelisi 2 kişi yakalandı
21.10.2019 - 17:51 | | DHA

Bağcılar'da yer kavgası cinayeti şüphelisi 2 kişi yakalandı

Bağcılar'da, hamallık yapan iki grup arasındaki yer tutma kavgası sırasında Mehmet Aslan'ın silahla vurularak öldürmesi olayının şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı.

Bağcılar'da yer kavgası cinayeti şüphelisi 2 kişi yakalandı

Fatih Mahallesi, 1822 Sokak üzerinde 29 Temmuz tarihinde iddiaya göre burada hamallık yapan Mehmet Aslan(51) ve Murat A. arasında yer tutma yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iki hamalın yakınları da olaya dahil oldu. Büyüyen kavgada Mehmet Aslan(51) silahla vurularak öldürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, silahı ateşlediği belirlenen Orhan A. ve olayda yer aldığı anlaşılan Fatih K.'yı dün düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendiBarış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, havadan görüntülendi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı

Eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı

Kahraman esnaf o anları anlattı!

Kahraman esnaf o anları anlattı!

Bağcılar'da yer kavgası cinayeti şüphelisi 2 kişi yakalandı

Bağcılar'da yer kavgası cinayeti şüphelisi 2 kişi yakalandı

El Bab bölgesine askeri sevkiyat

El Bab bölgesine askeri sevkiyat

Sıradaki Haber