MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBahis operasyonu! Gözaltına alındılar
24.08.2019 - 15:57| DHA

Bahis operasyonu! Gözaltına alındılar

İstanbul Esenyurt'ta yasa dışı bahis operasyonu yapan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Bahis operasyonu! Gözaltına alındılar

İstanbul'da bir çok sokakta yaşa dışı bahis oynatılan yerler mevcut. Bazı sokaklarda bir bodrum katta bazı sokaklarda ise kahvehane içindeki bölüme kurulan bilgisayarlardan yasadışı bahis oynatılıyor. Polis, Esenyurt'ta bir internet kafenin alt katına konulan bilgisayardan yasa dışı bahis oynatan şüphelileri takibe aldı.

Bahis operasyonu Gözaltına alındılar

Çok sayıda kişinin girip çıktığı bodrum kata operasyon düzenledi. Bir bilgisayar üzerinden yaşa dışı bahis oynatan kişi ile baskın sırasında bahis oynayan 2 kişi gözaltına alındı. Bodrum katta çok sayıda yaşa dışı bahis kuponu da bulundu. Polis, bilgisayar kasasına el koydu. Gözaltına alınan 3 kişi polis merkezine götürüldü.

 

 

 

HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia edilen genç bulunduDiyarbakır'da dört gündür haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın parti binası önünde başlattığı oturma eylemi sona erdi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bahis operasyonu! Gözaltına alındılar

Bahis operasyonu! Gözaltına alındılar

Tekirdağ-İstanbul yolunda korkutan yangın!

Tekirdağ-İstanbul yolunda korkutan yangın!

Keşan'da orman yangını

Keşan'da orman yangını

Otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı!

Otomobile çarpmamak için direksiyonu kırınca takla attı!

Sıradaki Haber