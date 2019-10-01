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01.10.2019 - 20:11 | | AYKUT YILMAZ - ANKARA

Bakan Koca'dan sigara yasaklarıyla ilgili flaş açıklama: Ülkeye girişi dahi yasaklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , yeni sigara düzenlemesi hakkında konuştu. Koca, “vatandaşın da katılımını sağlamak üzere; fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz”dedi

Bakan Koca'dan sigara yasaklarıyla ilgili flaş açıklama: Ülkeye girişi dahi yasaklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te düzenlenen resepsiyonda, sigara ile ilgili yapılan yeni çalışma hakkında konuştu. Sigarayla ilgili yeni bir çalışma olduğunu belirten Koca,  “En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanlarım verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor.Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz” dedi. Yarı açık ve kapalı alanların istismar edildiğini kaydeden Koca, “.Yarı açılır- kapanır sistemi de , kapalı sistemi de tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak” diye konuştu.

Fahri sigara denetçiliği

Sigarayla ilgili yeni bir çalışmalarının olduğunu kaydeden Koca, “Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere; fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz”dedi. Fahri sigara denetçilerinin ceza kesip kesemeyecekleri konusunda gelen bir soru üzerine Koca şunları söyledi:

“Ceza kesip, kesemeyeceklerinin üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz

Elektronik sigara,ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek. Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi.”

Obeziteye lansman

Bakan Koca, obezite çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:

“Bir lansman yapmak istiyoruz  Farkındalığı oluşturmak üzere bununla ilgili bir beslenme çalıştayımız  da olacak. Türkiye'nin beslenme haritasının da çıkarıldığı birlikte ya da ayrı bir lansman olacak. Çok zaman geçmeden gündeme alacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 50+1 açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerde 50+1 barajına ilişkin, "Mevcut durumu meclise getiren bizsiz şuanda mevcut durumu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğu ile bu onaylandığına göre bunu tekrar revize edip gündeme getirmek bir defa bizim özellikle siyasi ciddiyetimize yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bizim değil, muhalefetin yapacağı bir iştir." dedi.
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