Bakan Koca'dan sigara yasaklarıyla ilgili flaş açıklama: Ülkeye girişi dahi yasaklanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te düzenlenen resepsiyonda, sigara ile ilgili yapılan yeni çalışma hakkında konuştu. Sigarayla ilgili yeni bir çalışma olduğunu belirten Koca, “En iyi alanların sigara içenlere ayrıldığını, sigara içmeyenlere daha geride alanlarım verildiğini biliyoruz. İstismar edildiğini görüyoruz. Bununla ilgili bir düzenleme ve yeni bir tanımlama geliyor.Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz” dedi. Yarı açık ve kapalı alanların istismar edildiğini kaydeden Koca, “.Yarı açılır- kapanır sistemi de , kapalı sistemi de tanımlayan ama açık alanı da nasıl bir alan olması gerektiğini netleştiren bir yaklaşım olacak” diye konuştu.

Fahri sigara denetçiliği

Sigarayla ilgili yeni bir çalışmalarının olduğunu kaydeden Koca, “Ayrıca vatandaşın da katılımını sağlamak üzere; fahri sigara denetçiliğini getiriyoruz”dedi. Fahri sigara denetçilerinin ceza kesip kesemeyecekleri konusunda gelen bir soru üzerine Koca şunları söyledi:

“Ceza kesip, kesemeyeceklerinin üzerinde çalışıyoruz. Cezalar dahil olmak üzere detaylı çalışıyoruz. Nargilede de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz

Elektronik sigara,ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz. Meclise gelecek. Kapalı ve açık alan tanımı yönetmelikle yapılabilecek bir düzenleme ama kanunla yapılabilecek birkaç düzenlememiz de olacak. Elektronik sigaranın yasaklanması gibi.”

Obeziteye lansman

Bakan Koca, obezite çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:

“Bir lansman yapmak istiyoruz Farkındalığı oluşturmak üzere bununla ilgili bir beslenme çalıştayımız da olacak. Türkiye'nin beslenme haritasının da çıkarıldığı birlikte ya da ayrı bir lansman olacak. Çok zaman geçmeden gündeme alacağız.”