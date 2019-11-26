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26.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Bakanlıktan şiddete karşı kamu spotu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ne dikkati çekmek amacıyla, senaryosunu Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un yazdığı spor, sanat, sendika ve iş dünyasından birçok önemli ismin yer aldığı kamu spotu hazırladı.

Bakanlıktan şiddete karşı kamu spotu

Kamu spotu için, toplumun örnek aldığı isimler kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yaratmak için kamera karşısına geçti.
İş insanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, oyuncular Engin Altan Düzyatan, Hasan Kaçan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bülent İnal, Ufuk Özkan, gazeteci Deniz Bayramoğlu, yazar Hayati İnanç ve psikiyatrist Prof. Dr. Kemal Sayar, şiddet içerikli erkek davranışlarını eleştirerek, şiddetin karşısında olduklarını belirten mesajlar iletti.

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