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06.12.2019 - 11:57 |

Bakırköy'de ilginç kaza! Üzerine çıktı

İstanbul Bakırköy'de Aksu Caddesi'nde meydana gelen kazada otomobil, aniden önüne çıkan başka bir otomobilin üzerine çıktı.

Bakırköy'de ilginç kaza! Üzerine çıktı

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Aksu Caddesi Sahil yolu istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 BGK 075 plakalı otomobil ile giden sürücünün önüne yol kenarında bulunan otoparktan bir anda 34 LM 4745 plakalı lüks araç çıktı. Önüne çıkan araçtan kaçamayan 34 BGK 075 plakalı otomobilin sürücüsü lüks aracın üzerine çıkarak durabildi.

Kaza sonrası caddede trafik akışı tek şeride düştüğü için araç yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan otomobiller de ilginç görüntü oluşturdu. Kaza tutanaklarının tutulmasının ardından olay yerine gelen çekici lüks aracın üzerine çıkarak durabilen 34 BGK 075 plakalı otomobili bulunduğu yerden kaldırdı. Otomobilin çekilmesi sırasında ise yol tamamen trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

 

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.
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