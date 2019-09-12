Balıkçılar ‘24 metre 18 olmasın’ diyor

Av sezonu başlamasına rağmen balık tezgâhlarındaki durgunluk kendini hissettirirken, küçük balıkçılar 7 yıldır uygulanan yasal avlanma derinliğinin 24 metrede kalması için harekete geçti. Derinlik yasağının 18 metreye çekilmek istendiğini öğrenen balıkçılar, 0-30 metre derinliğinin balıkların yuvalanma alanı olduğunu söyleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşmak için imza kampanyası başlattı. Balıkçılar, yasağın azaltılması yerine kota uygulamasını istiyor.

Yeni balık avı sezonunun başlamasının üzerinden 10 gün geçmesine rağmen balıkçı tezgâhları beklenen şenliği yaşayamıyor. Hem çeşitlilik hem miktar olarak sezona olumsuz başlayan balıkçıların ağları Türk mutfağının en çok sevilen balığı palamut ile dolmadığı için tezgâhlar hamsi ve istavrite kaldı.

‘Kabul edilmez’

Çiftliklerde üretildiği için çok tercih edilmeyen çupra ve levrekte tezgâhlarda alternatif olarak görülürken, sezonla birlikte avlanma yasakları tartışılmaya başlandı. Büyük balıkçı teknelerine (gırgır, trol) yedi yıldır uygulanan 24 metreden daha derinde avlanma yasağının değiştirileceğini düşünen kıyı balıkçıları, derinliğin korunması için harekete geçti. Gelişmiş sonar ve balık bulucular ile deniz tabanına ulaşabilen büyük teknelerin 24 metreden daha az derinlikte avlanmasıyla balık yuvalarının talan edileceğini söyleyen kıyı balıkçıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ulaşmak için iki imza kampanyası düzenledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 24 metre yasağını 18 metreye çekmesiyle balıkların sığındığı alanların geri dönülmez şekilde tahrip edileceğini iddia eden Su Ürünleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ramazan Özkaya, yasağın korunması gerektiğini söyledi.

Özkaya, “Yasağın 18 metreye çekilmesini kabul etmemiz mümkün değil. Eskiye dönmek imkansız ama bugünü koruyabilirsek stoklarda iyileşme yaşanır. İnsan beslenmesi için şart olan balığın sürdürülebilir avlanması için 24 metre değişmemeli. 16 bin kıyı balıkçısı ekmeksiz kalacağı gibi, denizlerimizdeki tahribat geri dönülmez olacaktır” dedi.

‘Talanın önü açılacak’

“24 Metreme Dokunma” adıyla imza kampanyası düzenleyen İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal ise, “Bilim insanlarının görüşleri bizim için çok önemli. Lüferin soyunun tükeneceğini söylediklerinde kimse inanmamıştı. Ama lüferi artık tezgâhta görmek çok zor. Balık stoklarının azaldığını görmemek mümkün mü? 24 metre derinlik yasağının 18 metreye indirilmesi balığı bitireceği kadar balıkçının da sonunu getirecektir. Kıyı talanının önü açılacaktır. 24 metre av yasağından taviz verilirse, mutfağımızı şenlendiren balıkların soyunun tükenmesinin önü açılır” ifadelerini kullandı.