MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemBalıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları! 4 şüpheli yakalandı
26.09.2019 - 03:02 | | AA

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları! 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları! 4 şüpheli yakalandı

 

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte müzahir okullarda çalışan ve "Bylock" kullandığı belirlenen bir öğretmen, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla'da yakalandı.

Bigadiç ve Gönen Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında ihbar bulunan bir şüpheli Bigadiç'te, bazı ifadelerde adı geçen bir doktor da Gönen'de gözaltına alındı.

Ayrıca örgüte yönelik Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında ihbar bulunan bir kişi de Bandırma'da yakalandı.

IMF'nin yeni başkanı belirlendiUluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları! 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları! 4 şüpheli yakalandı

Korkunç! Canlı yayında pompalı tüfekle intihar etti

Korkunç! Canlı yayında pompalı tüfekle intihar etti

Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu

Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu

Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sıradaki Haber