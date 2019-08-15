Balkan kültürü onların elinde

Prontotour, “Kadın eli ile Anadolu” konseptiyle Türkiye’nin farklı yerlerine gezi düzenliyor. Kırklareli gezisine Milliyet olarak biz de katıldık. İlk durağımız Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesiydi. Ertuğrul köyünde, emekli müzik öğretmeni Şükran Akdeniz’in kurduğu, ilkokul mezunu 19 kadından oluşan ‘Cumhuriyet Kadınları’ korosu bizi İzmir Marşı ile karşıladı. Korodaki kadınlar, unutulmaya yüz tutmuş Balkan türkülerini söylüyor. Fatma Efe (62) ise köylülerden topladığı yöresel kıyafetler, günlük hayatta kullanılan araç-gereç, tarım aletleri ve eski dönemlere ait eşyalarla evini Kültür Evi’ne çevirmiş, günde en az 20 kişiyi ağırlıyor.

Ödüllü börek

Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Beyhan Üri (50) de KOSGEB sayesinde iş sahibi olan kadınlardan biri. 2015’te açtığı ‘Trulya Mutfağı’ ile köy kahvaltısı ve yöresel yemekler hazırlayarak 5 eve ekonomik katkı sağlıyor. Üri aynı zamanda dükkanında köylülerin yaptığı reçelleri, tarhana, mantı ve benzerlerini de satıyor. Böylelikle köydeki diğer kadınlar da para kazanıyor. Üri, yaptığı Boşnak böreği ve trileçe ile ödül almış. Demirköy’de yöre mutfağıyla hizmet veren Gülay Kayhan (43) “Amacımız kültürümüzü gelecek kuşaklara aktarmak” diyor. Julide Başkur (51) ise Kırklareli’nin tarihi Yayla Mahallesi’ndeki 110 yıllık bir Rum konağını restorana çevirmiş. Balkan yemek kültürünü tanıtmak istediğini söyleyen Başkur, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’yle tutkusu olan yemek pişirmeyi işe dönüştürmüş.

‘Bizim amacımız emeği korumak’

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Türkiye’nin farklı şehirlerinde kadınlarımızın emeğiyle ekonomik değere dönüşen pek çok ürün var. Bunların bir kısmı markalaşmış, istihdam alanı yaratan işletmelere dönüşmüş durumda. Biz de bu rotaları tespit ederek o coğrafyalara turlar düzenlemek istedik. Hem kadınlarımızın işletmelerini yaşatmayı hem de bu değerleri herkesin fark etmesini istedik. Amacımız kadın emeğinin ekonomik değerini korumak ve istihdamın güçlenmesine katkı sağlamak” dedi.