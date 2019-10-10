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10.10.2019 - 15:22 |

Banker Bilo filmi nerede çekildi? Banker Bilo filmi başrol oyuncuları

Banker Bilo filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez'in yer aldığı Banker Bilo filminin başrollerinde Şener Şen ve İlyas Salman oturuyor. Komedi türünde çekilen Yeşilçam klasikleri arasında yer alan Banker Bilo filmi bu akşam yeniden izleyici ile buluşacak

Banker Bilo filmi nerede çekildi? Banker Bilo filmi başrol oyuncuları

Banker Bilo filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Ertem Eğilmez'in yer aldığı Banker Bilo filminin başrollerinde Şener Şen, İlyas Salman, Meral Zeren ve Ahu Tuğba gibi isimler yer alıyor. Filmin senaristliğini ise Yavuz Turgul ve Sadık Şendil üstleniyor.

BANKER BİLO FİLMİ KONUSU

Türk sinemasının klasiklerinden biri olan Banker Bilo, bir dönemin en büyük hareketi olan Almanya'ya göç dalgasını işliyor. Almanya'ya işçi olarak gitmenin hayallerini kuran Bilo ve onun gibi köylü gençler, köylüleri paragöz Maho tarafından toplanan paralarla hayallerindeki ülkeye gidebileceklerini zannederler.

Ancak Maho, gençleri bir kamyonete doluşturup İstanbul'a gönderir. Kamyondan indikten sonra İstanbul'da olduklarını fark eden Maho intikam peşinde koşacak, kendisine yapılanın karşılığını kat kat fazlasıyla alacaktır.

Türk sinemasının çınarı Ertem Eğilmez yapımı olan filmin başrollerinde İlyas Salman ve Şener Şen bulunuyor.

BANKER BİLO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Banker Bilo filmi İstanbul, Levent semtinde çekildi

 

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