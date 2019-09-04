Sokak duvarlarına çizdiği eserlerle adını duyuran ve kimliği henüz bilinmeyen Banksy'nin Paris'in merkezindeki Pompidou Center’daki trafik tabelasında bulunan eseri çalındı. Bu olay sonrası "Banksy kimdir?" sorusu da bir kez daha yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

BANKSY KİMDİR?

Banksy, son yıllarda başta İngiltere olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle gündeme gelen bir sokak sanatçısı. Yaptığı çizimlere graffiti de diyebiliriz. Eserlerinde “Banksy” ismini kullanan sanatçı gerçek ismini gizliyor. Ancak sanatçının gerçek kimliği uzun zamandır tartışma konusu.

Banksy, eserlerinde özellikle çevreci, savaş karşıtı, insan ve hayvan haklarına ilişkin mesajlarıyla dikkat çekiyor. Banksy’nin eserlerini görmek istiyorsanız, sanatçının eserlerinden oluşan en büyük koleksiyon ‘The Art of Banksy’ dünya prömiyeri ile İstanbul’da. Ocak ayında başlayan sergi 4 ay süreyle Global Karaköy’de olacak. Sergide ayrıca sanatçının eserleriyle bezeli çeşitli eşyalar da satılıyor.

Küratörlüğünü Steve Lazarides’in üstlendiği “The Art of Banksy” bugüne kadarki en büyük Banksy sergisi olma özelliği taşıyor. Sergide, Lazarides’in özel koleksiyonunun yanı sıra koleksiyonerlerden toplanan eserler de yer alıyor.