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13.12.2019 - 14:16 | | DHA

Baraj suyu çekildi, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı

Gaziantep'te, 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesinin düşmesiyle, su altında kalan demiryolu köprüsünün ayakları ortaya çıktı.

Baraj suyu çekildi, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı
Baraj suyu çekildi, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı
Baraj suyu çekildi, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı
Baraj suyu çekildi, tarihi köprünün ayakları ortaya çıktı
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İslahiye ve Hatay'da bulunan Amik ovalarındaki tarım arazilerinin sulanması için 1974 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı'nda bir süre önce yükseltme çalışmaları başlatıldı. Yükseltme çalışmaları nedeniyle su seviyesinin düşmesinin ardından 20 kilometrelik kısmı sular altında kalan, İslahiye'yi Suriye'ye bağlayan Fevzipaşa- Meydanı Ekbez demiryolu köprüsü de ortaya çıktı.

Bazalt taşlarla yapılmış demiryolu köprüsünün 7 metre yüksekliğindeki ayaklarının ortaya çıkmasının ardından köprüyü görmeye gidenler, balık tutup bol bol fotoğraf çekti.

 

Köpeğe kalaslı dayak cep telefonuna yansıdıYalova’nın Çiftlikköy ilçesi Aşağı Gacık mevkisinde köpeğini kalasla döven Hasan A. adlı şahsın uyguladığı vahşet cep telefonuna yansıdı.
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